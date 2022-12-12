Сбер заработал в ноябре 124.7 млрд рублей чистой прибыли

Сбербанк заработал в ноябре 2022 года 124.7 млрд руб. чистой прибыли, это на 22.7% выше, чем в прошлом году. За за 11 месяцев чистая прибыль банка составила 174.8 млрд руб. Как пояснили в банке, результаты достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций (таких как фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям и прочие).

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«В ноябре мы заработали 124.7 млрд рублей чистой прибыли, что сопоставимо с результатами предыдущего месяца. Наш кредитный портфель прибавил 1.4% за ноябрь и превысил 30 трлн рублей. Всего по итогам 11 месяцев чистая прибыль Сбера составила 174.8 млрд рублей. Весомый вклад в результаты внесла наша традиционная акция Зелёный день, приуроченная ко Дню рождения Сбера. Она всегда пользуется большим спросом у клиентов, а в этом году рост продаж розничных и корпоративных продуктов превысил показатели 2021 года».

Розничный кредитный портфель в ноябре прибавил 1.8%, а с начала года вырос на 11% до 11.8 трлн руб. Драйвером роста выступали ипотечные кредиты (+17.3% с начала года с учетом секьюритизации портфеля), а также кредитные карты (+26.8%).

С начала года выдано уже более 2.1 трлн руб. ипотечных кредитов.

Положительная динамика в потребительском кредитовании прослеживается с конца второго квартала 2022 года на фоне стабилизации ставок в экономике. В ноябре выдачи потребительских кредитов сохранились на высоком уровне, в том числе, благодаря специальным предложениям в Зеленый день

Рост выдачи потребительских кредитов по сравнению с акцией прошлого года составил 37%, было подано более 1 млн заявок на потребительские кредиты. Рост количества заявок на кредитную СберКарту по сравнению с акцией прошлого года составил 67%.

Корпоративный кредитный портфель прибавил 1.1%2 в ноябре и более 13% с начала года, составив 18.2 трлн руб.

Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности изменилась незначительно и составила 2.3%.

Средства физических лиц составили 16.8 трлн руб., показав рост на 0.6% за ноябрь и 0.8% с начала года, в том числе, за счет запуска ряда промо вкладов осенью этого года, включая вклад “Лучший процент” со ставкой 9.5% годовых в рублях сроком на 3 года.

Средства юридических лиц снизились в ноябре на 2.7% до 8.4 трлн руб. С начала года рост составил 0.7%. Рост чистого процентного дохода ускорился в ноябре 2022 года до 12.8% г/г (159.1 млрд руб.), а за 11 месяцев превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 3.7% на фоне роста объемов работающих активов и нормализации ставок привлечения.

Чистый комиссионный доход вырос в ноябре 2022 года на 16% г/г до 57.0 млрд руб. и накопленным итогом с начала года составил 547.3 млрд руб., превысив уровень за 11 месяцев 2021 года на 5.1%.

Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос на 22% г/г за 11 месяцев 2022 года.

Количество розничных клиентов достигло 106.4 млн человек, а юридических лиц – превышает 3 млн компаний. Активность и вовлеченность цифровых клиентов остается на стабильно высоком уровне — отношение DAU/MAU в Сбербанк Онлайн выше 50%.