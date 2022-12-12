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Альфа-Банк снова взял «золото» как лучший работодатель в России по версии Forbes

В 2021 году Альфа-Банк открыл уже 3 коворкинга для сотрудников в Сочи, где можно было и поработать, и поплавать, и позаниматься йогой прямо на пляже, и покататься на лыжах. Кроме того, теперь можно взять собой в путешествие любимого питомца — в коворкинги можно с животными.



Весной Альфа-Банк запустил формат Dog-Friendly Fridays в коворкинге в одном из московских офисов. Теперь каждую пятницу сотрудники Альфа-Банка могут прийти на работу вместе с собакой.

Банк перезапустил приложение для сотрудников, где можно оперативно делиться новостями с командой и коллегами из самых разных городов, бронировать места в коворкинге, прокачивать soft skills.

Кроме того, банк запустил ряд программ, с помощью которых каждый сотрудник может бесплатно освоить новую профессию — можно стать разработчиком, тестировщиком или системным аналитиком.

Альфа-Банк активно интегрирует ESG-цели и практики во все направления своей деятельности.

Всего в рейтинге приняли участие 118 работодателей. Они оценивались по трем ключевым блокам параметров: «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление». В двух из них банк получил высшую оценку «платина» от экспертного жюри.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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