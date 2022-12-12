Первый в Иркутской области мобильный модульный офис Сбера открылся в Урике

Сбербанк открыл первый в Иркутской области мобильный модульный офис. Точка обслуживания клиентов расположена в торговом центре «Экономия» по адресу с.Урик, ул. 1-я Крымская, 1а. Об этом SIA.RU в пресс-службе банка.

На 9 кв.м расположено рабочее место сотрудника, зона обслуживания клиента и банкомат. Специалист банка может выполнить все банковские операции (кроме обмена валюты), а модульная конструкция позволяет сохранять конфиденциальность при обслуживании.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«Для удобства клиентов мы разместили модульный мобильный офис банка в торговом центре Урика. По мнению жителей – это удобно, так ближайший офис Сбербанка находится в селе Хомутово, а здесь наш сотрудник проводит все операции, в том числе с наличными и картами».

В офисе доступен широкий спектр нефинансовых услуг, так, например, клиент может подключить сервис телемедицины СберЗдоровье, приобрести ТВ-приставку SberBox, стать абонентом оператора сотовой связи СберМобайл, оформить полис ОСАГО, купить страховку «Защита от клеща» или подключиться к он-лайн кинотеатру Okko.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«С развитием онлайн-сервисов банка привычные офисы становятся у населения менее востребованными. Именно поэтому мы создали новый офис максимально компактным и функциональным, установили банкомат с системой распознавания лиц и возможностью обслуживать людей с особыми потребностями — для слабовидящих на панели банкомата размещено меню, нанесенное шрифтом Брайля».

Андрей Побережный, глава Уриковского муниципального образования:

«Открытие офиса Сбербанка в Урике – большая помощь для местного населения. Появилась возможность решать банковские вопросы быстро и профессионально. Благодарю Сбер за партнерство и уверен, что жители села будут с удовольствием приходить в новый офис».

Режим работы офиса: будние дни с 9:30 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 13:30), суббота, воскресенье – выходной.