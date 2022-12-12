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Продажи отечественного шампанского выросли в 10 раз к Новому году в Иркутске

Чаще всего жители города покупают полусладкое вино и брют. Также в топе любимых алкогольных напитков — сухое игристое вино. Данные привод онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет.

С ноября продажи отечественного шампанского выросли почти в 10 раз, а вина — в 3 раза.

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Чаще всего из игристых вин выбирают брют — на него приходится каждая вторая купленная бутылка. Полусладкое шампанское предпочитает чуть меньше трети жителей Иркутска, а сухое, полусухое и сладкое игристое покупают реже. Самый популярный отечественный бренд игристого вина — «Абрау-Дюрсо».

Среди вина популярнее всего красное, на него приходится 55% от всех проданных бутылок с этим напитком. Далее, с небольшим отрывом, идет белое. Около 10% суммарно приходится на розовое и другие вина. Большинство жителей Иркутска покупает сухое вино (46%). Реже предпочитают полусладкое (33%), сладкое и полусухое.

Из винных сортов жители Иркутска чаще всего выбирают каберне совиньон — его покупают в 45% случаев. Каждая шестая проданная бутылка содержит напиток из сорта мерло и пино нуар. Топ популярных винных сортов замыкают рислинг и шардоне.

Винные напитки востребованы не так сильно: на них приходится всего 17% от общих заказов вина и шампанского.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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