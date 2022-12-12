Преподаватели ИРНИТУ прошли стажировку на объектах ИНК в Усть-Кутском районе

Преподаватели Иркутского национального исследовательского технического университета прошли четырехдневную стажировку на производственных объектах Иркутской нефтяной компании в Усть-Кутском районе. Об этом SIA.RU рассказали в компании.

Делегация состояла из шести преподавателей трёх ключевых кафедр вуза: нефтегазового дела, химической технологии, автоматизации и управления. За четыре дня преподаватели посетили комплекс приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов (КПХиОСУГ) в Усть-Куте, установку подготовки нефти на Яракте, установку подготовки дизельного топлива, лаборатории обеих установок, установку комплексной подготовки газа-2, гелиевую установку, две кустовые площадки (газовую и нефтяную), побывали на буровой, а также увидели, как проводится капремонт скважины.

В ближайшее время планируется проведение круглого стола для представителей ИРНИТУ и ИНК, где участники обсудят первый опыт стажировки для преподавателей.

Партнерство вуза и компании ведется на регулярной основе. В университете действует проект по целевой корпоративной подготовке студентов для блока главного инженера и Иркутского завода полимеров. Более 600 заявок от студентов получила компания в рамках новой совместной программы «Вуз-завод» в ноябре 2022 г.

Кроме того, в мае состоялось открытие лаборатории химии и технологии высокомолекулярных веществ, оборудование для которой приобреталось на средства ИНК. С 2018 года в рамках проекта "школа-вуз-компания" готовится кадровый резерв, открыты в школах Усть-Кута и Киренска ИНК-Классы, где изучают востребованные в нефтегазовой отрасли профильные предметы.