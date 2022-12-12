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«На стройку смотрим с оптимизмом» – управляющий Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина

Несмотря на опасения девелоперов, банк готов финансировать новые стройки. Об этом Газете Дело рассказала управляющая Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина.

«Мы на стройку смотрим с оптимизмом: в этом году у нас были хорошие выдачи, уже есть планы на 2023-й: хорошие участки, интересные идеи. Конечно, существуют некоторые опасения по спросу на ипотечные продукты, но в целом рынок жилья в Иркутске развивается», – рассказала она.

Снижения заявок на проектное финансирование в банке не фиксируют.

«Если за 10 месяцев прошлого года к нам поступило 1720 заявок на проектное финансирование, то за такой же период этого года мы получили 1930 заявок. Поэтому говорить о снижении спроса со стороны застройщиков или привлекательности новых проектов не приходится», – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов

Сегодня темпы прироста кредитного портфеля в целом по Сбербанку составляют 100 млрд рублей в месяц или 3 млрд рублей в день. Отрасль жилищного строительства продолжает оставаться устойчивой: 98% застройщиков в состоянии обслуживать свой кредит без раскрытия эскроу-счетов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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