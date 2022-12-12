Игорь Кобзев предложил создать майнинговые зоны в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на пресс-конференции 12 декабря еще раз обозначил позицию регионального правительства по теме дифференцированных тарифов на электроэнергию. Он считает, что прежде всего, необходимо законодательно урегулировать сферу майнинга. А затем можно подумать о введении в регионе специальных майнинговых зон, где есть профицит мощности.

– На днях я общался с депутатом Госдумы Анатолием Аксаковым, который является одним из авторов законопроекта о майнинге. Анатолий Геннадьевич считает, что уже в декабре законопроект будет принят в первом чтении, в январе - окончательно и начнет действовать уже с февраля, – отметил глава региона. – Принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле. После чего я предлагаю рассмотреть районы Иркутской области с точки зрения энергодефицита и энергопотребления, выделить зоны с профицитом мощности и именно там предложить сделать специальные майнинговые зоны по типу игорных. При этом запретить эту деятельность на всей остальной территории региона.

Ранее, 8 декабря, губернатор заявил, что введение дифтарифа не принесет ожидаемого результата в деле борьбы с майнингом, но может повлечь за собой увеличение платежей для населения и ухудшение экологической обстановки в связи с возможным переходом на печное отопление и использование угля. Глава региона призвал всех, кто пытается спекулировать на этой теме, не раскачивать лодку.

Напомним, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин 14 ноября подписал постановление № 2053, которое даёт право регионам вводить дифференцированные тарифы на электроэнергию. Как сообщал "Коммерсант", единственным регионом, перешедшим на новый механизм расчета тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления, стал Кузбасс. Власти Иркутской области, которые изначально лоббировали эту меру для борьбы с серым майнингом криптовалюты, в итоге отказались от идеи. В ФАС в настоящее время анализируют информацию от региональных тарифных органов и готовы провести донастройку механизма.

Иркутские энергетики сообщали, что несмотря на падение биткоина "криптозимы" в Иркутской области не наблюдается. С каждым годом криптодобытчики потребляют все больше электроэнергии, в то время как бытовые сети не рассчитаны на то, чтобы в режиме 24/7 питать «асики» – так в народе называют оборудование для майнинга. Суммарно за 2021 год прирост энергопотребления населения в регионе составил 17,8%, за 10 месяцев 2022 года прирост составил еще 12,6%.