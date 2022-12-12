Аэропорт поселка Мама Иркутской области восстановил сообщение

Полеты по маршруту Иркутск – Мама – Иркутск не проводились почти 2 недели – с 1 декабря.

Глава Приангарья Игорь Кобзев сообщил в Телеграм-канале, что аэропорт поселка Мама, который с 1 декабря не принимал самолеты, вновь в строю.

Авиасообщение восстановлено. Сегодня вылетело два рейса.

Ранее Росавиация опубликовала дополнение к Центральному сборнику аэронавигационной информации. В него внесли и аэронавигационный паспорт, и полную информацию о взлетах и посадках в этом населенном пункте самолетов АН-24 и АН-26. Именно отсутствие этих данных и не позволяло выполнять полеты.