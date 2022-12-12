Иркутский алюминиевый завод компании РУСАЛ организовал в Шелехове встречу со звездами спорта

Около 200 шелеховчан собрались в конференц-зале ДК «Металлург», чтобы пообщаться с легендарными спортсменами. Об этом SIA.RU рассказали в компании.

Фото: Анастасия Ягудова

Виталий Минаков, чемпион мира по спортивному самбо, мастер спорта по дзюдо и спортивной борьбе, чемпион Bellator ММА, заслуженный мастер спорта России, и Александр Зубков, российский бобслеист и саночник, призер нескольких Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта России, рассказали гостям, что самое важное в спорте, как начиналась их карьера, как правильно ставить цели и покорять вершины спортивного олимпа.

На встречу пришли шелеховские активисты, спортсмены, тренеры, школьники и их родители. Неформальная обстановка предполагала непринужденный диалог знаменитых гостей и зрителей. Один из главных вопросов встречи - как мотивировать детей на занятия спортом, многие из которых сейчас предпочитают общение с гаджетами всему остальному.

– Самое основное для родителя – это воспитать достойного человека. Спортивный зал и специалисты в нем – лучшие помощники на пути к достижениям, потому что спорт вырабатывает много качеств, которые помогают нам в перспективе быть лучше, – рассказал Виталий Минаков.

– За время своей карьеры я получил огромный спортивный опыт, сейчас я хочу поделиться этими знаниями с начинающими спортсменами. Необязательно заниматься профессионально. Главное – быть здоровыми, целеустремленными и двигаться только в нужном направлении. Иркутский алюминиевый завод, его генеральный директор, вносит большой вклад в популяризацию здорового образа жизни и спорта среди молодежи в Шелехове и Иркутской области, - отметил Александр Зубков.

– С этими легендарными спортсменами нас объединил общий проект строительства центра спортивных единоборств в Шелехове. На подготовительном этапе я посчитал, что визит Александра Зубкова и Виталия Минакова действительно необходим нашему городу, так как они посодействуют популяризации спорта в городе, а также настроят будущих спортсменов заниматься в секциях нашего центра единоборств, – говорит Евгений Рапацевич, генеральный директор Иркутского алюминиевого завода.

Встречи с именитыми чемпионами – часть проекта по развитию доступной спортивной среды, инициированного более 20 лет назад основателем РУСАЛа Олегом Дерипаской. Помимо популяризации здорового образа жизни компания создает для этого комфортные и современные условия.

– Очень интересно послушать истории спортсменов о том, как они добились успеха. Здорово, что ИркАЗ устраивает такие встречи. Мы все только начинающие спортсмены, большой спорт еще впереди. Но сейчас, после такой встречи понятно, что все возможно – и олимпиады, и больше награды, даже если ты начинаешь заниматься спортом в маленьком городке, – поделился своими впечатлениями юный шелеховчанин Алексей, участник конференции.

После общения все желающие сфотографировались со звездами спорта, каждый получил на память автограф.

Анастасия Ягудова