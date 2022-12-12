МТС обеспечила скоростным интернетом единственную школу на острове Ольхон

МТС обеспечила скоростным интернетом Хужирскую среднюю общеобразовательную школу на острове Ольхон, где сейчас обучаются 230 детей. За счет появления широкополосного доступа в сеть школа сможет оптимизировать процесс обучения с использованием цифровых сервисов и программ. Об этом SIA.RU рассказали в компании.

Хужирская средняя школа – единственное образовательное учреждение на острове Ольхон. Два года на базе школы работает Центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Программа центра предусматривает «уроки цифры» и уроки безопасности в интернете, а также ряд внеклассных дисциплин.

Быстрый интернет на территории школы позволит учителям и ученикам, несмотря на отдаленность от «большой земли», выстроить процесс обучения с использованием образовательных цифровых платформ. Педагоги смогут дистанционно повышать квалификацию, посещать онлайн-конференции и мастер-классы, а также участвовать во всероссийских проверочных работах, подбирать для учащихся интернет-конкурсы и предметные олимпиадах. Ученики школы могут обучаться в оборудованных кабинетах на уроках информатики и бесплатно пользоваться интернетом во время внеурочной деятельности и подготовке проектов.

«Ольхон является островной туристической территорией, где нагрузка на мобильную сеть стабильно высокая. Поэтому для закрытого помещения с большим количеством людей и социальной спецификой было необходимо решение, которое позволит пропускать большой объем трафика в любое время. Несмотря на труднодоступность и отдаленность острова, МТС построила многофункциональную кабельную сеть, объединяющую территорию школы в единый цифровой контур. Надеюсь, что доступ к цифровым сервисам разнообразит процесс обучения и повысит интерес школьников к учебе», — говорит директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

«С помощью быстрого интернета в школе мы можем во время учебы идти в ногу со временем - выходить на уроках в сеть и проходить всевозможные задания и тесты в режиме онлайн. В этом году мы с учениками впервые попробовали выполнить Всероссийскую проверочную работу не на бумажных носителях, а сразу на сайте. Это гораздо удобнее и экономичнее - не нужно распечатывать горы бумаг. Уверена, что теперь процесс обучения станет современнее и интересней как для учеников, так и для педагогов», — комментирует директор Хужирской СОШ Светлана Малашкина.