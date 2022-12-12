Необходимый запас топлива для прохождения отопительного сезона создан в Иркутской области

Потребность в топливе на отопительный период 2022-2023 годов в Иркутской области составляет 1,5 млн тонн угля и 53,5 тысячи тонн жидкого топлива. На сегодняшний день фактический запас превышает нормативный. Об этом губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил на пресс-конференции, которая состоялась 12 декабря.

В целом на подготовку к отопительному сезону было направлено почти 5 млрд рублей. Больше половины этой суммы, 2,7 млрд, выделено на топливо. В рамках прохождения отопительного сезона не обошлось без технологических нарушений. В частности, губернатор напомнил о коммунальной аварии, которая произошла 26 ноября в поселке Артемовский Бодайбинского района – в результате прорыва теплотрассы без отопления остались 12 домов.

К настоящему времени без теплоснабжения остаются два дома, в которых проживает два человека. Для отопления они используют электрообогреватели. Специалистами АО «Витимэнерго» продолжается монтаж новой линии 0,4 кВ для подключения оставшихся домов по улицам Серго и Нагорной. После чего в помещениях установят электроконвекторы.