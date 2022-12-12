Ключевая ставка: снизить нельзя повысить

16 декабря Банк России проведет последнее в этом году заседание по ключевой ставке, отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»:

– Наш базовый прогноз – сохранение ставки на текущем уровне (7,5%). На этот раз заседание не будет сопровождаться обновлением макропрогнозов, однако могут прозвучать уточняющие оценки ВВП, инфляции и сигналы относительно оценки баланса рисков и возможных будущих действий.

Основной аргумент за сохранение ключевой ставки — высокий уровень неопределенности, контраст между текущим пониженным уровнем инфляции и проинфляционными рисками, которые, как постоянно подчеркивается в материалах ЦБ, преобладают в среднесрочной перспективе.

На наш взгляд, влияние проинфляционных рисков действительно усилилось. Это будет препятствовать снижению ключевой ставки и может даже способствовать несколько более жесткому сигналу относительно будущих действий ЦБ. Но главным образом реализация проинфляционных рисков будет зависеть от потребительской активности, которая пока остается очень зажатой.

Если домохозяйства будут снижать высокую норму сбережений к более привычным значениям, инфляционное давление может быстро начать расти, и тогда может потребоваться повышение ключевой ставки. Если потребительская активность будет оставаться низкой, а часть инфляционных рисков не реализуется, текущие аннуализированные темпы инфляции будут оставаться ниже целевых 4%, а значит, текущая ДКП может оказаться избыточно жесткой, и тогда ЦБ может вернуться к снижению ключевой ставки. Чтобы это оценить, потребуется время. Пока же ключевая ставка находится в нейтральной зоне относительно прогнозируемой ЦБ в будущем году инфляции (5-7%).