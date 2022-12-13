Игорь Кобзев прокомментировал состояние аэропортов в Приангарье

На пресс-конференции, которая состоялась 12 декабря, глава региона сообщил, что восстановлено авиасообщение с посёлком Мама, где с 1 декабря не принимали самолёты. 12 декабря туда вылетели два рейса.

– Далее правительство области, авиакомпания и собственник аэропорта продолжат работу с Росавиацией по данному вопросу, чтобы впредь избежать аналогичного положения, когда заложниками ситуации становятся люди, – прокомментировал Игорь Кобзев.

Кроме этого он отметил, что есть вопросы и по другим малым аэропортам, которые практически все находятся в частной собственности.

– Тем не менее, мы пытаемся находить компромиссные решения. В сентябре я встречался с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько. Будем работать по решению вопросов реконструкции аэропортов малой авиации, в частности, в Киренске, Усть-Куте и Ербогачене. Важно, чтобы они были внесены в федеральную программу. Тема сложная проблемы копились годами, а в некоторых случаях десятилетиями, и так быстро как хотелось бы, решить их все не получится, – пояснил губернатор.

Но есть и хорошие новости, сообщил Игорь Кобзев. Так, в следующем году должна начаться реконструкция аэропорта Бодайбо, а в Братске она должна закончиться.