Эксперт назвал причины высокого спроса на элитную недвижимость в Сочи

Спрос на покупку элитной недвижимости в Сочи по итогам октября 2022 года вырос на 19,91% относительно сентября нынешнего года. На данный момент это самый значительный рост числа запросов в рамках помесячной динамики, начиная с февраля текущего года, сообщают эксперты компании Zavidov Realt.

Однако несмотря на значительный рост, в октябре 2022 года спрос на премиальную недвижимость оказался более чем в 1,5 раза ниже, чем в октябре прошлого года.

В целом, за десять месяцев 2022 года, спрос на покупку элитного жилья в Сочи вырос на 0,55% относительно результата за аналогичный период прошлого года. При этом в целом покупательский интерес к недвижимости в городе-курорте за десять месяцев 2022 года снизился на 28,54% относительно аналогичного периода 2021 года.

«Высокий спрос на элитную недвижимость в Сочи связан с тем, что подобных объектов на рынке недвижимости в Сочи небольшое количество. Спрос начал расти ещё с пандемийных времён, а появление новых объектов в этом сегменте не столь активно, как растущий спрос, отсюда и образование ценовой политики. Также это достаточно интересный инвестиционный продукт, учитывая нынешнюю ситуацию с туризмом и выездом за пределы страны. Многие сейчас обращают все больше внимания на недвижимость на курортах внутри нашей страны», – отметил основатель компании Zavidov Realty Юрий Завидов.

По его словам, главными плюсами элитного рынка недвижимости Сочи для россиян является более низкий ценник на аналогичные предложения и отсутствие визовых препятствий.

«Если говорить о плюсах и минусах Сочи, то, во-первых, это стоимость самой элитной недвижимости, в ОАЭ ценник существенно выше по тем же предложениям по виллам у моря. Если в Сочи это от 20 млн рублей, то в ОАЭ от €400 000 на аналогичные предложения. Во-вторых, чтобы жить там в своей вилле необходимо озаботиться специальными визами, продлевать их. Получение гражданства – это вообще отдельная история для наших граждан. В Сочи проблем с въездом нет, что является большим плюсом. Однако рынок недвижимости в ОАЭ относительно стабилен и минимален по уровню падения цен на недвижимость, многие инвестируют для последующей сдачи в аренду. В Сочи приобретают элитную недвижимость непосредственно для проживания, для себя», – подчеркнул эксперт рынка.

Юрий Завидов добавил, что в Сочи в последние несколько лет стали появляется проекты коттеджных клубных посёлков элитного уровня. Проекты весьма неплохие, с современными дизайнами и проектированием, индивидуальным бассейном у каждой виллы и непосредственная близость к морю, плюс шикарные виды. Стоимость по таким «готовым» предложениям начинается от 30 млн рублей. Наиболее интересные перспективы будут у комплексов в формате «Заезжай и Живи».