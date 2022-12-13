Спрос на вторичку в 2022 снизился на 14%, но отмена льготной ипотеки изменит ситуацию

Эксперты инвестиционно-финансовой компании «Сделка» проанализировали спрос на покупку вторичной недвижимости в Москве. В 2022 году интерес к готовым объектам снизился, но отмена льготной ипотеки, возможно, изменит ситуацию.

Спрос на покупку вторичной недвижимости в Москве за 11 месяцев 2022 года снизился на 13,93% относительно результата за аналогичный период прошлого года.

В нынешнем году снижение числа запросов на готовые объекты, продаваемые физическими лицами, было зафиксировано в 7 из 11 месяцев. Наиболее резкое сокращение числа обращений в рамках помесячной динамики было отмечено в апреле относительно марта. Так, корректировка составила 20,4%.

При этом спрос на вторичку в 2022 году в рамках периода с января по ноябрь оказался лишь на 3,45% ниже, чем в рамках того же периода 2020 года и выше на 53,87% относительно одиннадцати месяцев 2019 года.

«Думаю, что интерес к вторичной недвижимости после отмены льготной ипотеки будет значительно выше. Часто у нас были клиенты, которые гонятся за низкой ставкой по ипотеке, и закрывают глаза на значительную разницу в цене между вторичной недвижимостью и новостройкой», – отметил руководитель отдела продаж ИФК «Сделка» Иван Сухов.

По словам эксперта, сегодня наибольшим спросом пользуются стандартные однокомнатные, двухкомнатные квартиры в сегменте эконом-класса. Связано это с тем, что этих вариантов просто больше и покупателей в данном сегменте тоже больше.

«Наиболее заметным изменением рынка вторичного жилья в 2022 году стало огромное количество недвижимости в продаже, чего не было в прошлом году. Желающих продать стало больше, а вот покупателей нет. В общем-то, с этим и связана большая лояльность к торгу у продавца недвижимости, чего не было последние год-два», – резюмировал эксперт.