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РУСАЛ получил премию «Дебют года» на XX Российском облигационном конгрессе

РУСАЛ получил премию в номинации «Дебют года» на XX Российском облигационном конгрессе. Об этом SIA.RU рассказали в компании.

Награда была присуждена за первое в истории российского рынка размещение облигаций, номинированных в юанях. Успешный опыт РУСАЛа открыл дорогу другим эмитентам и стал ориентиром для компаний, которые планируют размещать облигации в юанях в России.

Два облигационных выпуска РУСАЛ в этом году стали первыми доступными широкому кругу инвесторов юаневыми бондами в России. При этом размещение было отмечено более чем четырехкратной переподпиской, что говорит о большом спросе со стороны инвестиционного сообщества на подобные инструменты.

«Для нас заимствования в юанях являются логичным инструментом привлечения в силу наших исторически прочных торговых связей с Китаем. Локальный рынок заимствований в юанях ликвиден, предлагает привлекательные ставки для первоклассных заемщиков. На наш взгляд, популярность заимствований именно в этой валюте среди российских эмитентов будет только расти», – сказал директор по корпоративным финансам РУСАЛа Алексей Гренков.

Первые биржевые облигации РУСАЛа, номинированные в юанях, были зарегистрированы 15 июля 2022 года. Ставка купона составила 3,9%, объем выпуска – 4 млрд юаней. Номинальная стоимость одной облигации составила 1 000 китайских юаней.

Всего в 2022 году РУСАЛ осуществил три подобных биржевых выпуска общим объемом 10 млрд юаней.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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