Самыми благополучными регионами России стали Чукотка, ЯНАО, Москва, Магаданская область и НАО

ЯНАО возглавил топ социально благополучных регионов, сохранив свои позиции с начала года. При этом сам индекс в субъекте вырос с 4,77 до 5,36 (12,4%). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Фонда развития гражданского общества «Индекс социального благополучия регионов».

Также в первую десятку вошли НАО, Сахалинская область, Чукотка, ХМАО, Москва, Магаданская область, Санкт-Петербург, Мурманская область и Якутия.

Рейтинг традиционно подготовил Фонд развития гражданского общества. Всего в исследование включили 37 субъектов, которые поделили между собой 35 мест.

Во вторую десятку исследования вошли Иркутская область, Красноярский край, Кемеровская область, Республика Коми, Камчатский край, Амурская и Московская области, Татарстан и Ленинградская область (поделили между собой 18-е место), Тюменская и Томская области.

Третья группа рейтинга: Свердловская область, Забайкальский край, Белгородская и Челябинская области, Башкирия, Архангельская область, Хакасия, Пермский край, Астраханская область, Новгородская область и Приморский край (поделили 30-е место).

Замыкают исследование Хабаровский край, Самарская, Липецкая, Курская и Омская области.