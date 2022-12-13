Стратегию развития финансового рынка внесли в правительство Минфин и Центробанк

Акцент в документе делается в том числе на новые технологии, сообщают «Известий».

Особое внимание планируется уделить макроэкономической, ценовой и финансовой стабильности. Сейчас для реализации этих целей разрабатываются документы и дорожные карты, которые содержат конкретные шаги и сроки.

В настоящее время ведется экспертная проработка проекта Стратегии развития финансового рынка до 2030 года для последующего представления на утверждение премьер-министру, рассказали «Известиям» в пресс-службе правительства. «После утверждения документ будет опубликован», – сообщил представитель кабмина.

Согласно проекту, ключевой задачей в ближайшие годы станет ускорение преобразования российской экономики с опорой в первую очередь на внутренние источники финансирования инвестиций.