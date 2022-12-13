Токены на покупку жилья запустят в 2023 году российские застройщики

В I квартале следующего года может появиться новый инструмент для инвестиций в недвижимость – токены на участие в долевом строительстве, выяснили «Известия».

Купив такой токен на часть стоимости квартиры, человек не сможет в ней жить, но получит пассивный доход при подорожании объекта. Когда дом будет сдан, застройщик выкупит токены обратно, а инвестор заработает на разнице в цене. Запуск нового инструмента рассматривает группа «Самолет», а также ряд других игроков.

Россияне получат возможность купить токены на часть стоимости квартиры. Первые предложения могут появиться на рынке уже в I квартале 2023 года. Такой проект сейчас прорабатывает группа «Самолет», рассказал «Известиям» коммерческий директор компании Кирилл Храпов. Он добавил: купив токен, клиент приобретает часть объекта недвижимости, которая обеспечивает актив.