НАУФОР не поддержала запрет на покупку иностранных бумаг неквалифицированными инвесторами

Ассоциация не поддержала и повышение требований к размеру активов, необходимых для признания квалифицированным инвестором, передает ТАСС со ссылкой на экспертное заключение Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Там также считают нецелесообразным усиление ответственности финансовых посредников за нарушение требований в сфере защиты прав инвесторов, «поскольку действующая система мер ответственности представляется сбалансированной и достаточной, а ужесточение ответственности мало связано со сложившимися обстоятельствами».

Кроме того, ассоциация выступает против предложенного в проекте Основных направлений механизма прямых продаж гражданам облигаций и акций непосредственно эмитентом с использованием финансовых платформ и считает, что более целесообразным является взаимодействие платформ с брокерами и управляющими ценными бумагами.