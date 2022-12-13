«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) на уровне ruBBB

8 декабря 2022 г. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) на уровне ruВВВ, прогноз по рейтингу стабильный.

Аналитики отметили приемлемые рыночные позиции банка, комфортный запас по капиталу, адекватное качество активов и ликвидную позицию, а также приемлемую оценку уровня корпоративного управления.

Приемлемая оценка рыночных позиций отражает значимую в региональных масштабах клиентскую базу в Сибири и на Дальнем Востоке, а универсальный характер деятельности обуславливает высокую диверсификацию доходов, а также активов по сегментам.

«Мы работаем со всеми рейтинговыми агентствами, аккредитованными Банком России, что позволяет получить максимально объективную оценку кредитного качества Азиатско-Тихоокеанского банка. Присвоение качественного рейтинга от «Эксперт РА» демонстрирует эффективность и стабильность нашей работы, задел для дальнейшего развития АТБ на Востоке России», - отметил заместитель председателя правления, финансовый директор АТБ Алексей Гусев.

Присоединение ПАО «КВАНТ МОБАЙЛ БАНК» оказало положительное влияние на динамику нормативов достаточности капитала банка. По состоянию на 1 ноября 2022 года достаточность капитала находится на комфортном уровне, устойчивость капитала к потенциальной реализации кредитных и рыночных рисков оценивается как адекватная.

Концентрация кредитных рисков рассматривается как низкая, что в том числе это обусловлено преобладанием в кредитном портфеле ссуд физических лиц. Кредитное качество основных контрагентов на рынке МБК и портфеля ценных бумаг банка оценивается как высокое. А текущий запас балансовой ликвидности находится на комфортном уровне.

По мнению агентства, качество корпоративного управления и риск-менеджмента соответствуют масштабам и направлениям деятельности банка. Уровень профессиональных компетенций членов Правления и Совета Директоров рассматривается как соответствующий целям, поставленным перед банком.

В 2023 году банк планирует рост масштабов бизнеса в основных регионах присутствия при сохранении универсального характера деятельности. Особое внимание будет уделяться развитию онлайн-каналов в части обслуживания и привлечения клиентов.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

Ранее 9 ноября 2022 года аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило Азиатско-Тихоокеанскому банку кредитный рейтинг по национальной шкале до уровня ВВB (RU), сохранив прогноз «Стабильный».