Клиентам АТБ стал доступен персональный кэшбэк от SweetCard

Азиатско-Тихоокеанский банк подключился к сервису персональных предложений SweetCard. Благодаря этому, клиенты могут получить кэшбэк за покупки в магазинах-партнерах при оплате картой. Акция распространяется на все карты АТБ, выданные физическим лицам.

Предложения сгруппированы по различным сферам: от продуктовых магазинов до образовательных платформ. К примеру, в декабре клиентам АТБ предлагаются бонусы от Яндекс.Еды, Медси, Грузовичкоф, Wink и других поставщиков товаров и услуг.

«Сервис SweetCard анализирует покупки держателей банковских карт и формирует индивидуальные предложения в партнерстве с ритейлерами. Нашим клиентам достаточно просто совершить покупку с помощью карты в предлагаемой сети и получить за такую покупку вознаграждение», – сообщил Сергей Грачев, руководитель управления программ лояльности АТБ.

Обновление списка предложений происходит каждый месяц первого числа. По окончанию месяца производится расчет вознаграждения, и клиентам начисляется сумма на счет карты, с помощью которой была совершена покупка.

Для каждого клиента предложения подбираются индивидуально, их список с описанием условий можно посмотреть в приложении АТБ Мобайл.

АТБ действует в рамках законодательства РФ и передает системе SweetCard обезличенные данные клиента.