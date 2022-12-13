Альфа-Банк с партнёром «Подели» запустил первый в России офлайн-сервис для оплаты по частям

Сервис долевой оплаты (BNPL) «Подели» от партнёра Альфа-Банка стал первым в России офлайн-сервисом BNPL – с ним покупки можно забрать сразу, а оплатить — потом.

Плюсы сервиса – в том, что он не кредитный и доступен для оплаты любого товара из ассортимента магазина. Воспользоваться им могут клиенты любого банка с любой картой. Сумма первого взноса вносится клиентом самостоятельно, она должна быть на карте в момент покупки, никаких дополнительных процентов платить не нужно.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно открыть приложение «Подели» на смартфоне и нажать «QR-оплата». Затем следует показать QR-код кассиру, нажать «Поделить» и подтвердить покупку.

Пока «Подели» работает в магазинах Zarina, Кант и в РИВ ГОШ в Цветном в Москве. Новые точки добавляются прямо сейчас.

Уже за первый месяц работы сервис доказал свою востребованность клиентами и выгодность для магазинов. Антон Смирнов, коммерческий директор сети магазинов Zarina, отмечает: «Мы видим отличные результаты в двух важных для нас показателях: при оплате через сервис «Подели» количество единиц в чеке растет на 69%, а средний чек повышается на 53%».

Сервис «Подели» также работает в онлайне, принося пользу и клиентам, и интернет-магазинам – например, позволяет сразу получать полную стоимость покупки на счет, увеличить средний чек и число новых клиентов.