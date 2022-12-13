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Банк «Союз» развивает международный факторинг на рынке Казахстана

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Банк СОЮЗ (АО) объявил о начале экспортного безрегрессного факторингового финансирования российских компаний, осуществляющих поставки на территорию Республики Казахстан.

Финансовые интересы банка будут застрахованы от риска неплатежа со стороны контрагентов-клиентов банка, работающих на территории Республики Казахстан.

«Мы видим рост спроса на международный факторинг на территории Республики. Экспортеры заинтересованы в хеджировании риска неполучения экспортной выручки, а также получении финансирования, не отражённого в кредитной задолженности. Факторинг — важный для банка продукт, который мы продолжим развивать для наших клиентов, стараясь делать их работу максимально удобной и комфортной», — отметил директор департамента факторинга банка «Союз» Александр Варенников.

Комплексное страхование экспортных кредитов предназначено для защиты интересов российских компаний от риска неплатежа по коммерческим и политическим причинам со стороны иностранных покупателей. Покрытие распространяется на поставки товаров, осуществляемые на условиях отсрочки платежа.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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