Банк «Союз» наращивает продажи драгоценных металлов

Последнее время наблюдается повышенный спрос на альтернативные валютам инструменты для сбережения капитала, в числе которых оказалось физическое золото и серебро. В Банке «Союз» драгоценные металлы можно приобрести в московском офисе на ул. Сущевской, 27, стр. 1 (станция метро «Менделеевская»).



На данный момент реализуются слитки золота весом 50, 100 и 1 000 грамм, а также слитки серебра – 1 000 грамм. Сделки с драгоценными металлами проводятся по будням с 9:30 до 16:00, кроме пятницы: в этот день операции со слитками завершаются в 15:00. На сайте банка размещены курсы драгоценных металлов , которые обновляются с учетом рыночной динамики, а также предусмотрена возможность заранее забронировать слитки перед покупкой.В ближайшее время продажи драгоценных металлов станут доступны еще в двух столичных офисах Банка «Союз»: на ул. Лесной, 41 (станция метро «Белорусская») и ул. Рочдельской, 30 (станция метро «Улица 1905 года»).