Экспресс-гарантии от Дальневосточного банка – теперь еще удобнее

АО «Дальневосточный банк» предлагает экспресс-гарантии для бизнеса, работающего в сфере закупок в рамках федеральных законов 44-ФЗ и 223-ФЗ — без визита в банк, с удаленным подписанием документов с помощью электронной подписи. Обратиться в банк может компания, которая работает на рынке от 6 месяцев. Предоставляются следующие виды банковских гарантий:

обеспечение заявки на участие;

обеспечение исполнения контракта;

обеспечение исполнения гарантийных обязательств.

Лимит по гарантиям на сделку составляет 20 миллионов рублей, лимит на клиента (максимальная сумма выданных и действующих банковских гарантий в рамках продукта) — не более 35 миллионов рублей. Срок гарантии — до 6 месяцев для гарантий на обеспечение заявки, до 42 месяцев — для гарантий на обеспечение исполнения контракта/обеспечение исполнения гарантийных обязательств. Залоговое обеспечение и поручительство для получения продукта не требуются.

Для клиентов Дальневосточного банка действует упрощённая процедура подачи заявок на гарантию суммой до трех миллионов рублей — требуется только паспорт единоличного исполнительного органа (ЕИО). Рассмотрение таких заявок занимает всего несколько минут, а гарантию можно получить в тот же день.

Для того, чтобы оформить банковскую гарантию в рамках продукта «Экспресс — гарантия», Вы можете обратиться в Единый контактный центр по телефону: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный), в офис банка к специалисту, курирующему компанию, или подать заявку на сайте банка.