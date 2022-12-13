Примсоцбанк: Держатели карт «Мир» получат кэшбэк за покупки в «Пятёрочке»

Совершайте выгодные онлайн-покупки в приложении «Пятёрочка» и получайте 15% кэшбэка за каждый второй заказ на сумму чека от 2000 рублей.

Для этого необходимо:

– Зарегистрировать карту «Мир» Примсоцбанка на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!» перед оплатой.

– Оформлять заказы на сумму чека от 2000 рублей в приложении «Пятёрочка» и оплачивать зарегистрированной картой «Мир».

За каждый второй заказ вы получите 15% кэшбэка. Максимальная сумма кэшбэка — 1000 рублей за весь период акции.

Важно! Все покупки должны быть совершены по одной и той же карте «Мир». Покупки по разным картам не суммируются. Кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. В среднем кэшбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней.

Акция действует с 5 декабря 2022 по 25 декабря 2022

Организатор акции — ООО "ИКС 5 ДИДЖИТАЛ"

ОГРН: 1217700543433

Юридический адрес: 109029, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, ул Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4, этаж/пом/ком 1/XII/№42