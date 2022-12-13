Иркутские дети с нарушением слуха смогут смотреть новогодние мультфильмы на жестовом языке

МТС создала синхронный перевод на русский жестовый язык новогодних мультфильмов «Умка на елке», «Чебурашка. Секрет праздника», «Вовка и зима в Тридевятом царстве», а также 13 серий (с 45 по 58 эпизод) анимационного ситкома «Простоквашино». Адаптивно-инклюзивный проект «Страна доступных мультфильмов» реализован совместно с киностудией «Союзмультфильм» и телеканалом «Мультландия».

Взрослые и дети с нарушениями слуха в новогодние праздники смогут встретиться с любимыми экранными героями: медвежонком Умкой, Чебурашкой и его другом крокодилом Геной, а также узнать о новых приключениях жителей Простоквашино ‒ кота Матроскина и Шарика, дяди Федора, его сестры Веры Павловны и ее друга Тама-Тамы.

«Основой социальных программ МТС на протяжении многих лет являются принципы равенства и разнообразия, поэтому создание инклюзивной среды мы считаем важной частью нашего вклада в устойчивое развитие общества. В поддержку социального направления ESG-стратегии МТС на постоянной основе реализует ряд проектов, а также образовательно-просветительских программ, обеспечивающих равные возможности для детей и взрослых. Уверена, что наша инициатива подарит новогоднее настроение ребятам с особыми потребностями по слуху и их родителям», ― рассказала руководитель Центра МТС по социальной ответственности, разнообразию и инклюзивности Елена Серегина.

«Слово «вместе» ― основа миссии «Союзмультфильма»: это значит, что мы хотим объединять перед экраном абсолютно всех, вне зависимости от возраста и возможностей, именно поэтому для нас очень важно адаптировать контент для Глухого сообщества, которое благодаря нашему совместному проекту в преддверии праздника смогут увидеть наши специальные новогодние короткометражные проекты», ― отметила генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская.

Адаптированные мультфильмы до конца декабря появятся на платформе VK Видео по ссылке, а также в подборке видеохостинга Rutube. Ранее благодаря реализации проекта для просмотра глухими и слабослышащими детьми уже были переведены на русский жестовый язык 44 эпизода мультсериала «Простоквашино».