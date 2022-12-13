Аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали, когда лучше брать отпуск в 2023 году, чтобы не потерять в деньгах.

График отпусков на следующий год в большинстве компаний согласуется заранее, поэтому определиться с планами на отдых нужно уже сейчас.

Упрощённо расчёт отпускных производится по такой формуле: сумма зарплаты за год (не включаются отпускные, больничные, командировочные) делится на 12 (месяцев в году), и делится на 29,3 (среднемесячное количество дней в году), затем умножается на количество дней отпуска.

Чем больше в месяце рабочих дней и меньше праздников, тем больше отпускных будет начислено. Поэтому если важно получить как можно больше отпускных, стоит выбирать отдых в марте, августе или октябре. В августе 23 рабочих дня, марте и октябре — по 22. По 21 рабочему дню в июне, июле, сентябре, ноябре и декабре.

Январь и февраль — самые короткие месяцы в производственном календаре, отпускные за них небольшие. Если вы хотите отдыхать дольше, а сумма отпускных выплат не важна, лучше присоединить отпускные дни к праздникам. В этом плане самыми выгодными месяцами являются январь и май. Узнать, сколько рабочих дней в конкретном месяце, поможет производственный календарь.

Что необходимо учесть при планировании отпуска. Первое - проанализировать свои доходы. Если в компании есть регулярные премии, в отпуск лучше идти после получения такой выплаты. Тогда она будет учтена в расчёте и стоимость отпускного дня вырастет. То же относится и к повышению зарплаты. Например, если вам обещают поднять зарплату с июня, до лета в отпуск идти невыгодно.

Есть и ещё одна хитрость при определении дат отпуска — включайте выходные в отдых. Например, если вы берёте отпуск с понедельника по пятницу и выходите на работу в понедельник, оплатят только пять дней. А если вы укажете в заявлении отдых с понедельника по воскресенье, работодатель оплатит семь дней.