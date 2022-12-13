Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединяются. Что это значит?

С 1 января 2023 года произойдет объединение двух фондов. Что изменится для граждан? Как будут проводить выплаты? Стоит ли срочно обращаться в офисы ПФР за пенсионными делами? Нужно ли перезаключать договор c НПФ? И что будет с пенсионными накоплениями после объединения фондов? 9 вопросов об объединении в нашем материале.

1. Как в Иркутской области идет подготовка к объединению? Что будет с личными кабинетами на сайтах ПФР и ФСС?

– В Иркутской области вся подготовительная работа уже проведена. Определились с размещением клиентских офисов по всей Иркутской области - остаются все прежние офисы действующих клиентских служб ПФР, их 38, и добавляется офис обслуживания в городе Иркутске по адресу Свердлова, 41, где сейчас расположен офис ФСС. В процессе создания единых офисов клиентского обслуживания все специалисты прошли обучение и стажировку, чтобы каждый из них мог оказывать услуги как ПФР, так и ФСС.

Объединение фондов даст возможность гражданам быстрее и удобнее обращаться сразу за несколькими мерами поддержки.

Существует немало ситуаций, когда человеку для получения полного объема социальной помощи необходимо обращаться и в Пенсионный фонд, и в Фонд социального страхования. Благодаря объединению все услуги по линии ПФР и ФСС можно будет получить в одном месте в рамках «одного окна», что позволит существенно упростить порядок получения выплат.

Сегодня оба фонда работают с одними и теми же гражданами и запрашивают информацию друг у друга через систему межведомственных запросов. После объединения фондов делать запросы будет не нужно. Единая база данных соберет больше информации о гражданах, которая необходима для назначения мер поддержки, в результате чего сократятся сроки ожидания выплат.

Обратиться за услугами ПФР и ФСС, которые реализованы в личных кабинетах, можно будет, как и прежде, на портале государственных услуг.

2. Где и на каких площадках будет происходить обслуживание граждан? Когда начнут работу офисы СФР в Иркутской области?

– Социальный фонд России начнет свою работу с 1 января 2023 года. Офисы обслуживания граждан начнут свою работу в первый рабочий день после новогодних праздников - 9 января. Всего на территории Иркутской области прием будет идти в 38 офисах - 37 из них - это сегодня действующие клиентские службы ПФР и еще один офис обслуживания добавится в Иркутске по адресу Свердлова, 41, где сейчас прием граждан ведет ФСС.

3. Будут ли задержки с выплатой пенсий и пособий? Нужно ли лично обращаться и в какие структуры?

– Нет, после объединения граждане продолжат получать положенные им пенсии, пособия и другие выплаты в привычные им даты. Для продолжения выплат не нужно будет подавать никаких документов и заявлений.

4. Заявляется, что с созданием СФР снизится административная нагрузка на работодателей, в чем это будет проявляться?

– Сейчас работодатели формируют отдельные расчеты по каждому виду социального страхования, отдельные платежи, и предоставляют отчетность как в ПФР, так и в ФСС. Чтобы существенно упростить процедуру уплаты страховых взносов, вводится единый тариф. Благодаря этому работодателям достаточно будет сформировать один расчет и направить один платеж.

Платеж в установленной пропорции федеральное казначейство самостоятельно распределит по разным видам страхования, чтобы работодатели не тратили на это усилий и времени. Форма уплаты не меняется – это по-прежнему платежное поручение в банк.

В процессе объединения фонды заботятся о том, чтобы избавить работодателей от лишней работы по формированию трех расчетов и платежных поручений, а также нескольких отчетов, как это происходит сегодня. Это не только упростит документооборот для предприятий, но и снизит риск бухгалтерских ошибок и, следовательно, штрафов. Таким образом, будет обеспечено «единое окно» для бизнеса.

Помимо единого тарифа страховых взносов и единой формы отчетности работодателей, появится одна общая дата представления информации о работниках, что сделает порядок отчетности проще. Также будет отменена ежемесячная отчетность в ПФР по форме СЗВ-М.

Таким образом, все действующие льготные режимы не только сохранятся, но и расширятся, а отдельные льготные категории получат дополнительные преимущества в результате оптимизации тарифов страховых взносов.

5. В соцсетях п людей призывают срочно обращаться в офисы ПФР за пенсионными делами. Иркутян пугают, что все документы после объединения Фондов пропадут.

– Запрашивать копии выплатных дел гражданам в связи с объединением фондов не требуется. Все данные уже хранятся в цифровом формате и надежно защищены. Никаких изменений в информационную систему (и в личные данные людей) в связи с объединением вноситься не будет. А все бумажные архивы останутся на своих местах.

На нашу горячую линию поступают звонки от граждан, которые поверили так называемым экспертам из социальных сетей, что все пенсионные дела пропадут, и спрашивают, как забрать копии дел. Хочу еще раз заверить иркутян, что дела никуда не исчезнут.

Вся официальная информация размещена на сайте Пенсионного фонда РФ www.pfr.gov.ru. По объединению фондов там уже есть специальный раздел, где можно найти необходимую информацию, ответы на вопросы.

Также ПФР есть в социальных сетях - Одноклассники, Вконтакте, Телеграме. Можно подписаться как на федеральные аккаунты ПФР, так и на наши региональные страницы (t.me/pensionfond, vk.com/pfr_irkutsk, ok.ru/pfr.irkutsk, t.me/pfr_irkutsk). На региональных страницах всегда можно задать свои вопросы, наши специалисты в режиме реального времени отвечают. Единственное уточнение - преимущественно в будние дни и в рабочее время.

Кроме того, за консультацией граждане могут обратиться по телефону Единого контакт-центра 8-800-6 - 000 - 000 либо по региональному номеру 8-800-600-01-48. Получить консультацию можно также в будние дни и рабочее время.

6. Среди новинок социальных выплат – единое пособие для женщин и детей. Что это такое?

– Новое единое пособие вводится с 1 января для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин. Эта мера поддержки объединит существующие виды выплат нуждающимся семьям. Таким образом, выстраивается целостная система поддержки семей, которая начинается с момента беременности и длится до момента, когда ребенок достигает 17 лет.

В целом, это отдельная большая тема, о которой мы обязательно расскажем на другой пресс-конференции после подписания соответствующих нормативных документов.

7. Сохранится ли перечень предоставляемых услуг?

– Да, объединение ПФР и ФСС предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств. Но получать эти услуги будет удобнее. Не нужно будет обращаться в разные инстанции, а оформление выплат ускорится за счет того, что не потребуется делать межведомственные запросы.

Объединение упростит получение мер социальной поддержки – все федеральные выплаты можно будет получать в режиме одного окна.

Мы уже синхронизировали график приема граждан с коллегами из Фонда социального страхования и провели переподготовку сотрудников, которые будут предоставлять услуги в объединенных офисах обслуживания. В процессе повышения квалификации специалисты Отделения ПФР обучались услугам ФСС, и наоборот.

8. Нужно ли перезаключать договор НПФ? Что будет с моими пенсионными накоплениями после объединения фондов?

– Объединение фондов не повлияет на условия формирования пенсионных накоплений. Накопления по-прежнему будут формироваться в выбранной управляющей компании. Перезаключать договор в связи с объединением фондов не нужно. В дальнейшем, как и раньше, вы сможете выбрать другую управляющую компанию, с которой у Социального фонда заключен договор доверительного управления пенсионными накоплениями, где ваши средства будут инвестироваться.

9. Стоит ли ожидать очередей в МФЦ, СФР?

– Нет, объединение фондов, напротив, позволит расширить географию точек присутствия, где граждане смогут получить сразу все меры поддержки, на которые они имеют право. При этом большинство услуг и дальше будут предоставляться в экстерриториальном формате, то есть без привязки к месту жительства человека.

Кроме того, Социальный фонд продолжит развивать дистанционное обслуживание. В настоящее время гражданам доступно уже более 60 онлайн-сервисов на портале госуслуг. В перспективе граждане смогут получить практически все услуги Социального фонда России полностью онлайн через электронные сервисы.

Объединение фондов, напротив, позволит улучшить качество обслуживания граждан. Кроме того, в процессе объединения будут применяться новые усовершенствованные стандарты обслуживания, чтобы граждане смогли быстро и просто получить все необходимые услуги.