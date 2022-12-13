«Датский квартал»: Сбер профинансировал строительство нового ЖК в Иркутске

Сбербанк профинансировал строительство нового квартала малоэтажной застройки в микрорайоне Хрустальный парк в Иркутском районе на сумму 857 млн.рублей.

«Датский квартал» - это десятая, юбилейная очередь в микрорайоне «Хрустальный парк», общей площадью 18 тыс.кв.м., сдача комплекса запланирована на 2024 год. Строительство ведет девелоперская группа «Хрустальный».

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Девелоперская группа «Хрустальный» успешно развивает комплексную малоэтажную застройку. Ранее в партнерстве с банком на территории микрорайона были реализованы три квартала общей площадью застройки около 43 тыс. кв. м. Финансирование составило 1,4 млрд. руб и 252 семьи приобрели новое жилье».

Микрорайон «Хрустальный парк» расположен в 10 минутах езды от Иркутска по Байкальскому тракту, в 500 метрах от залива Щучий и лесного массива. На территории построен муниципальный детский сад и работает различная коммерция (пекарня, продуктовые магазины, салон красоты и др.), запроектированы и утверждены к строительству второй детский сад, общеобразовательная школа и школа искусств.

Олег Барышников, генеральный директор ООО СЗ «Хрустальный Девелопмент»

«В «Датском» квартале появятся новые форматы малоэтажного жилья – таунхаусы и загородные квартиры с земельными участками, большими террасами и потолками до 6 метров. В 3-ех этажных домах запланирована установка лифтов, квартиры первого этажа имеют свой выход на огороженные земельные участки. Особое внимание уделено благоустройству и озеленению, предусмотрены уличные беседки для барбекю и зона песчаного пляжа у леса».

Общая площадь территории для комплексного микрорайона - 98,5 га. Уже застроено 40% территории. Всего в микрорайоне будет реализовано 200 тыс. кв. м. жилья для 8000 человек.

Недвижимости в «Датском квартале возможность приобрести с использованием ипотечного кредита по программам государственной поддержки: «Господдержка2020» по ставке от 6,7% и «Господдержка для семей с детьми» по ставке от 5,7%, а также «Ипотека для IT» - от 4,7%. В рамках данных программ есть возможность получения ипотечного кредита траншами. Это позволит уменьшить размер ежемесячного платежа по кредиту. Подробную консультацию и расчет ежемесячного платежа можно получить в отделе продаж.