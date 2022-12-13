Новости

50 семей смогут в Иркутской области получат социальную выплату на погашение ипотеки

Читайте также:

Спрос на вторичку в 2022 снизился на 14%, но отмена льготной ипотеки изменит ситуацию
13 декабря 2022
Льготную ипотеку могут продлить в 2023 году, изменив условия
12 декабря 2022

В 2022 году 50 семей дополнительно смогут воспользоваться областной поддержкой для погашения ипотечного жилищного кредита, предоставленного на приобретение (строительство) жилья на первичном рынке. Это стало возможно благодаря увеличению финансирования подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» на 2019-2024 годы, которая реализуется в рамках государственной программы «Доступное жилье».

Мера господдержки направлена на решение жилищной проблемы многодетных семей, молодых специалистов.

Как сообщил министр строительства Иркутской области Александр Галкин, в 2022 году на реализацию мероприятия программы на предоставление социальных выплат предусмотрено более 25 млн рублей.

– Программа предусматривает предоставление областной государственной поддержки в виде социальной выплаты гражданам на погашение ипотечного жилищного кредита или на оплату первоначального взноса при ипотечном жилищном кредитовании, – пояснил Александр Галкин.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Льготная ипотека 2022, последние новости #ипотека #льготнаяипотека #новостройки #ипотека":
Все материалы сюжета (617)


Реклама на сайте

Торговой сети "Слата" 20 лет
Вячеслав Заяц, «Слата»: «Большой бизнес не строится быстро»
«Работа в «Слате» – мой самый долгий проект». Почему Ярослав Шиллер выбрал Иркутск и как изменил курс торговой сети
Из грузчиков – в СЕО. Сотрудники «Слаты» – о карьере в ритейле и переменах в компании
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании