50 семей смогут в Иркутской области получат социальную выплату на погашение ипотеки

В 2022 году 50 семей дополнительно смогут воспользоваться областной поддержкой для погашения ипотечного жилищного кредита, предоставленного на приобретение (строительство) жилья на первичном рынке. Это стало возможно благодаря увеличению финансирования подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» на 2019-2024 годы, которая реализуется в рамках государственной программы «Доступное жилье».

Мера господдержки направлена на решение жилищной проблемы многодетных семей, молодых специалистов.

Как сообщил министр строительства Иркутской области Александр Галкин, в 2022 году на реализацию мероприятия программы на предоставление социальных выплат предусмотрено более 25 млн рублей.

– Программа предусматривает предоставление областной государственной поддержки в виде социальной выплаты гражданам на погашение ипотечного жилищного кредита или на оплату первоначального взноса при ипотечном жилищном кредитовании, – пояснил Александр Галкин.