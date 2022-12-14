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«Год был сложным и удачным одновременно». Татьяна Красноштанова, «ДомСтрой» – о вызовах 2022 и планах на 2023

Очень сложно было в мае-июне, когда продажи упали практически до нуля, призналась в интервью Газете Дело директор компании «ДомСтрой» Татьяна Красноштанова.

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– Для компании 2022-й был сложным и удачным по одной и той же причине: год назад мы приняли решение об увеличении объемов строительства. В этом году мы строили и продолжаем строить 130 тыс. квадратных метров жилья, четыре соцобъекта и три дороги. Объем колоссальный. И самый главный наш итог и удача – это то, что несмотря на сложности, которых было очень много, все работы идут по графику, – подчеркнула она.

В эксклюзивном интервью Газете Дело Татьяна Красноштанова рассказала о турбулентности в продажах и вызовах 2022, о запуске льготной ипотеки и новых идеях по созданию стандарта эконом-жилья, об инновациях и планах на 2023. Полностью интервью вы можете прочитать по ссылке, а мы предлагаем посмотреть самые яркие моменты нашей беседы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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