Доллар 63, евро 67: рубль продолжает дешеветь

Рубль во вторник, 13 декабря, резко подешевел. Евро впервые с конца мая приближался к 67 руб., а доллар преодолел отметку 63 руб. Китайский юань (CNY/RUB) установил новый четырехмесячный максимум на уровне 9,07 руб. Эксперты называют сразу несколько причин ослабления рубля.

– Несмотря на приближение налогового периода, рубль остается под давлением сразу нескольких факторов, – отмечают эксперты БКС Мир Инвестиции. – Это и сокращение экспортной выручки из-за снижения цен на сырье, наблюдаемого еще с лета, и увеличение импорта, в том числе сезонное. Вместе с традиционным стремлением уйти на длинные новогодние выходные в иностранной валюте, все это способствует ослаблению рубля.