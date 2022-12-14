Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в России

В России идет подъем не только заболеваемости гриппом, но и коронавирусом, заявила в интервью радиостанции «Комсомольская правда» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По данным оперштаба за последние сутки в России выявили 5977 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1640 человек, скончались 59.

– Хочу напомнить, что у нас кроме подъема гриппа остается и есть подъем ковида. И сейчас идет небольшой сезонный подъем коронавируса. И пути передачи — одинаковые, — сказала она.



Главный санитарный врач отметила высокий уровень активности ОРВИ.

– Мы анализируем и изучаем, можем сказать, что пейзаж вирусный высок. 2 года коронавирус не давал им развернуться. Но вместе с тем 2 года ограничения были. Мы, защищаясь от ковида, защищались и от других вирусов. В прошлом году был подъем гриппа, но потом волна "омикрона" его поглотила, – уточнила Попова.