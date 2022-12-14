Новости

Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в России

Читайте также:

Китай смягчил ограничения для борьбы с коронавирусом
8 декабря 2022
Роспотребнадзор зафиксировал распространение свиного гриппа в России
6 декабря 2022

В России идет подъем не только заболеваемости гриппом, но и коронавирусом, заявила в интервью радиостанции «Комсомольская правда» глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

По данным оперштаба за  последние сутки в России выявили 5977 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1640 человек, скончались 59.

– Хочу напомнить, что у нас кроме подъема гриппа остается и есть подъем ковида. И сейчас идет небольшой сезонный подъем коронавируса. И пути передачи — одинаковые, — сказала она.

Главный санитарный врач отметила высокий уровень активности ОРВИ. 

– Мы анализируем и изучаем, можем сказать, что пейзаж вирусный высок. 2 года коронавирус не давал им развернуться. Но вместе с тем 2 года ограничения были. Мы, защищаясь от ковида, защищались и от других вирусов. В прошлом году был подъем гриппа, но потом волна "омикрона" его поглотила, – уточнила Попова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (5292)


Реклама на сайте

Торговой сети "Слата" 20 лет
Вячеслав Заяц, «Слата»: «Большой бизнес не строится быстро»
«Работа в «Слате» – мой самый долгий проект». Почему Ярослав Шиллер выбрал Иркутск и как изменил курс торговой сети
Из грузчиков – в СЕО. Сотрудники «Слаты» – о карьере в ритейле и переменах в компании
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании