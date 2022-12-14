Российский спрос на жильё в ОАЭ показал по итогам ноября самое сильное снижение за 2 года

Спрос на жильё в ОАЭ вырос в 3,5 раза за 2022 год Эксперты профильного портала о рынке недвижимости ОАЭ Emirates.Estate проанализировали динамику российского спроса на жильё в этой стране. В ноябре отмечено самое сильное за более чем 2 года снижение числа запросов.

Российский спрос на покупку недвижимости в Объединённых Арабских Эмиратах за 11 месяцев 2022 года – с января по ноябрь включительно – вырос более чем в 3,5 раза (+274,58%) относительно аналогичного периода прошлого года и более чем в 6 раз (+535,23%) относительно одиннадцати месяцев 2020 года.

По итогам ноября 2022 года российский спрос на покупку недвижимости снизился на 31,35% относительно октября текущего года. Таким отрицательная корректировка, произошедшая в одиннадцатом месяце года, стала самой резкой в рамках помесячной динамики, начиная с марта 2020 года, когда этот параметр сократился на 32,07%.

Несмотря на резкое снижение, в ноябре нынешнего года спрос на жилье в ОАЭ со стороны россиян оказался на 180,21% выше, чем в ноябре 2021 года и на 475,6% выше, чем в ноябре 2020 года.

Пик спроса на недвижимости в ОАЭ со стороны россиян пришёлся на октябрь текущего года. В этом месяце количество запросов оказалось на 63,44% выше, чем среднемесячный результат.

По данным экспертов Emirates.Estate, рекордный рост количества запросов на покупку недвижимости в ОАЭ в рамках помесячной динамики был зафиксирован в марте 2022 года. Так, в третьем месяце года число обращений выросло на 179% относительно февраля. Вторым месяцем по приросту числа обращений стал сентябрь, когда рост относительно августа составил 104%.