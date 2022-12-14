В Иркутской области острый дефицит рабочих, строителей и специалистов по добыче сырья

Служба исследований hh.ru проанализировала ситуацию с вакансиями и резюме в Иркутской области и выяснила, что за последние два месяца конкуренция за кадры немного снизилась: если в сентябре на одно вакантное рабочее место приходилось 3,9 активных резюме, то в ноябре – уже 4,2. Напомним, нормой для рынка труда считается ситуация, когда на вакансию приходится 5-6 резюме, в Иркутской области показатели пока отстают от этих значений.

Уровень конкуренции за рабочие места в Иркутской области в ноябре достиг максимума в этом году: 4,2 резюме на вакансию, тогда как в начале года этот показатель находился на уровне 3 резюме на вакансию (в январе). «Можно говорить о том, что в регионе в этом году смягчается кадровый голод, соискатели стали активнее в поиске работы. Но при этом, специалисты, которых не хватало раньше, стали в этом году еще дефицитнее», - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.

Наиболее острый дефицит кадров в регионе сегодня наблюдается в профессиональной сфере «Добыча сырья» (всего 0,4 резюме на вакансию). Выраженная нехватка кадров сохраняется в сферах «Строительство, недвижимость» (0,6), «Рабочий персонал», «Медицина, фармацевтика» и «Банки, инвестиции, лизинг» (по 0,7), «Спортивные клубы, салоны красоты, фитнес» и «Автомобильный бизнес» (по 1,2), а также в «Продажах» (1,6), в сферах «Транспорт, логистика» (1,7) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (1,8).

Относительно комфортная ситуация зафиксирована лишь в пяти профессиональных сферах, это «Маркетинг, реклама, PR» (4,1 резюме на вакансию), а также «Управление персоналом» (4,9), «Бухгалтерия» (5,1), «Административный персонал» (5,6) и «Госслужба и НКО» (5,9). А в одной наблюдается профицит кадров: «Юристы» (8 резюме на вакансию).