Спрос на длительные зимние поездки в тёплые страны среди иркутян достиг допандемийного уровня

Количество таких путешествий среди жителей Иркутска выросло на 92% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные Яндекс Путешествий.

Аналитики сервиса изучили данные по поиску авиабилетов и бронированию отелей и выяснили, куда поедут этой зимой жители Иркутска. Учитывались поездки дольше трёх недель и перелёты в обе стороны. Самыми популярными странами для «зимовок» 2022-2023 у пользователей из Иркутска стали Таиланд, Армения, Израиль, Вьетнам и Турция.

В среднем пользователи из Иркутска планируют зимовать в теплых странах 4 недели и начинают планировать такую поездку за 2 месяца до вылета. В Таиланд, Армению и Вьетнам иркутяне обычно едут в среднем на 4 недели.

Самые длительные поездки занимают больше 3 месяцев. Для таких поездок иркутяне чаще выбирают Израиль, Турцию и Египет.

В целом по России спрос на длительные зимние поездки в тёплые страны вернулся на допандемийный уровень – количество таких путешествий среди россиян выросло на 87% по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего вырос спрос на поездки в Таиланд – в 4 раза. Также значительно выросло число длительных поездок в Израиль – в 3,7 раз, в Турцию – в 2,5 раза, и в ОАЭ – в 1,5 раза.