Спрос на вторичном рынке недвижимости за год снизился на 12%

Согласно данным ЦИАН, потенциальный спрос в 2022 году на вторичном рынке недвижимости – на 12% ниже, чем в 2021 году.

В первые два месяца года активность была выше прошлогодней, на 9%, но март-апрель показали существенное падение спроса из-за резкого роста ключевой ставки. Относительно начала года спрос стал ниже на 29%, а в сравнении с аналогичным периодом 2021 года – на 13%.

Общий тренд – снижение спроса с мая по середину июля – был характерен и для 2021 года, и для 2022 года.

Но в 2022 году не наблюдалось традиционного существенного роста спроса с середины лета, по мере приближения делового сезона, рост просмотров начался только в августе. То есть деловой сезон начался позже на две недели.

В 2021 году в середине июля-первой половины сентября спрос был выше относительно мая-июня на 22%. В 2022 году прирост составил всего 8%.

Второй пик падения пришелся на объявленную частичную мобилизацию – вторая половина сентября 2022 года показала снижение относительно начала месяца на 17%. А в сравнении со второй половиной сентября 2021 года – на 36%. Со второй декады сентября спрос стал постепенно восстанавливаться, но в сравнении с 2021 годом активность покупателей в октябре – начале декабря – ниже на 19%. То есть вторичный рынок в самый активный период «потерял» пятую часть спроса в сравнении с прошлым годом. Впрочем, разрыв снижается. По итогам ноября спрос на вторичном рынке в 2022 году оказался ниже 2021 года всего на 8%.

В целом рынок показал высокую устойчивость: несмотря на отсутствие льготной ипотеки, высокие ставки по кредитам в 1-2 кварталах, активность снизилась всего на 12% в 2022 году.

Из 37 крупнейших городов по 8 фиксируется положительная динамика спроса в 2022/2021 гг. Для Челябинска, Кемерово, Екатеринбурга и Томска – на 2-7%. Саратова – 11%, Омска и Новосибирска – 19% и Красноярска – 32%. Максимальное падение потенциального спроса в 2022 году – в Краснодаре (-53%), Ульяновске, Набережных Челнах и Липецке (-37-39%).

Официальная статистика Росреестра по переходам прав собственности не публикуется оперативно по всей России, поэтому в качестве примера можно привести Москву, где данные продаж есть по ноябрь 2022 года включительно.

В Москве, согласно официальным данным Росреестра, за 11 месяцев 2022 года заключено сделок на 21% меньше, чем в 2021 году за тот же период.

Основное снижение пришлось на апрель-май 2022 года, по итогам мая количество сделок на вторичном рынке столицы снизилось в сравнении с мартом в 2,5 раза. С лета рынок показывал минимальный ежемесячный прирост.

Однако по итогам октября 2022 года спрос вырос на 11%, в то время как для столичных новостроек – упал на 39%. В ноябре спрос оказался ниже октябрьского на вторичном рынке на 6%.