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Конкуренция на рынке вторичного жилья усилилась

В 2021 году количество квартир в активной продаже по итогам года оказалось меньше, чем в начале года на 27%. Данные приводит ЦИАН.

Снижение предложения началось с августа 2021 года, что связано с том числе со снижением лимита по льготной ипотеке и перераспределением спроса в пользу вторичного рынка и сегмента аренды.

По итогам 2022 года предложения в сравнении с январем выросло на 32%. В марте-апреле 2022 года продавцы снимали объемы с продажи, понимая, что найти покупателя с рекордно дорогой ипотекой сложно. Восстановление предложения началось в мае-июле 2022 года, после чего объем стабилен за счет роста активность покупателей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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