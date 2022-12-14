Спрос на долгосрочную аренду в России снизился на 14%

Потенциальный спрос в 2022 году на рынке долгосрочной аренды – на 14% ниже, чем в 2021 году. Данные приводит ЦИАН.

Так же, как и на вторичном рынке, потенциальный спрос в начале 2022 года был выше, чем в 2021 году на 15%. После 24 февраля спрос на арендное жилье резко пошел вниз, что было связано с миграционными процессами и общей неопределенностью. Однако уже с середины марта спрос на аренду стал увеличиваться на фоне удорожания ипотеки на первичном и вторичном рынках из-за резкого роста ключевой ставки. Клиенты, планировавшие покупку в ипотеку, переориентировались на сегмент аренды. С конца марта по середину июля спрос на аренду показывал планомерное снижение, после чего к началу делового сезона активность стала расти.

Пик спроса на аренду пришелся на конец-августа- начало сентября 2022 года, после на фоне частичной мобилизации и новой волны миграции интерес к аренде снова пошел вниз.

После 21.09 активность была снижена в среднем по РФ в сегменте долгосрочной аренды на 12% в сравнении с началом сентября. Частичное восстановление спроса произошло в середине октября. Но в целом потенциальная аудитория на рынке долгосрочной аренды осенью 2022 года оказалась на 31% меньше, чем в 2021 году.

В 2021 году на рынке аренды рост спроса летом был отмечен не в конце июля, как в этом году, а уже с первой недели июля, что объясняется перераспределением спроса из сегмента новостроек в пользу аренду из-за снижения лимита кредитования по субсидированию до 3 млн рублей по всем регионам. Пик спроса в 2021 году пришелся на конец августа.

В разрезе отдельных городов наибольшее снижение потенциального спроса в годовой динамике отмечено для крупных городов (Казань, Санкт-Петербург, Москва, Уфа).