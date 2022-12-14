Сформирован список иркутских долгостроев

В Иркутской области сформирован региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства. В него вошли 18 пунктов, это сети коммунальной инфраструктуры и социальные объекты.

– По каждому объекту незавершенного строительства необходимо принять индивидуальное решение – будут они достроены, приватизированы или ликвидированы. Кроме того, подчеркиваю, что реестр будет вестись на постоянной основе: в случае выявления новых объектов незавершенного строительства информацию о них необходимо направить по установленной форме в региональный минстрой, – рассказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В министерстве строительства региона уже собрали предложения о принятии управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства от исполнительных органов государственной власти. 12 декабря 2022 года проведена межведомственная комиссия по рассмотрению предложений.

– Для каждого управленческого решения необходимо учитывать строгие критерии. Так, например, для завершения строительства степень готовности объекта должна быть не ниже 50 %, а также должен быть соблюден ряд других значимых требований, – пояснил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Павел Писарев.

Органы исполнительной власти, имеющие объекты незавершенного строительства должны подавать свои предложения в министерство строительства Иркутской области на постоянной основе.

Напомним, распоряжение, которое предусматривает разработку и утверждение порядка формирования и ведения регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства, Губернатор региона Игорь Кобзев подписал во исполнение плана мероприятий по реализации Перечня поручений Президента РФ по итогам заседания Президиума Государственного Совета РФ.