Рынок недвижимости не показал роста – ЦИАН

Ни один из сегментов не показал роста по итогам 2022 года.

«Ни один из сегментов рынка не показал увеличение спроса по итогам 2022 года, – комментирует Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитика. – Однако стоимость квадратного метра и ставки аренды, наоборот, показывают рост, что еще раз свидетельствует об инертности рынка недвижимости, который не может моментально реагировать на внешние события. Не стоит забывать, что текущие продажи сравниваются с рекордно успешным 2021 годом, поэтому наблюдаемое снижение спроса нельзя назвать критичным для рынка. К тому же в конце года мы видим восстановление активности аудитории после сентябрьского падения спроса. Весной 2022 года понадобилась от двух до пяти месяцев, в зависимости от сегмента, чтобы перейти к стабильному росту, осенью же падение сменилось ростом уже через месяц».