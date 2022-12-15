«Центр просто «проспал» формат дискаунтера» – Вячеслав Заяц, «Слата»

Далеко не все региональные продуктовые ритейлеры смогли вырастить бизнес такого масштаба. Не каждому удалось раскрутить «маховик торговли»: кто-то в кризисы допустил роковые ошибки, кто-то проиграл в конкуренции. Председатель Совета директоров ГК «Слата» Вячеслав Заяц считает, что ошибки неизбежны в развитии любого бизнеса. В чем же секрет устойчивости «Слаты»? Ответы на эти и другие вопросы можно прочитать в его интервью Газете Дело, а пока мы предлагаем посмотреть самые яркие моменты нашей беседы.

– Мы, как и все, допускали ошибки, но роковых не было. Подходили ответственно к принятию решений. То, что казалось очевидным, не откладывали, воплощали в жизнь. Не боялись тратить больше – но строить более эффективную компанию. Социальные подходы, уплата налогов – с этим мы никогда не шутили, поэтому и проблем не имели, – рассказал в эксклюзивном интервью Газете Дело Вячеслав Заяц.

Однако кроме ошибок были и стратегически верные решения. Так, например, было с форматом дискаунтер. «Слата» стала одним из пионеров нового формата в стране, запустив магазины «ХлебСоль». Формат «выстрелил», и это позволило компании расти очень быстрыми темпами.

– Центр просто «проспал» этот формат: из столицы трудно увидеть, понять, что людям не хватает средств на банальные продукты. При этом федералы ставят дискаунтеры далеко за городом, фреш-ассортимента у них мало. Мы же с «ХлебСолью» сразу стали открываться поближе к людям. У нас фрукты, овощи – то, за чем покупатели приходят ежедневно, – прокомментировал Вячеслав Заяц.