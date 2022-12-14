За этим будущее. Экскурсия в первый открывшийся в Иркутске доходный дом «ВЭЛКО» (видео)

На сегодняшний день аналога этому проекту нет от Урала до Дальнего Востока, хотя сама идея доходных домов не нова и популярна во всём мире, рассказал идейный вдохновитель и инвестор проекта Виктор Захаров. Открывшийся в ноябре 2022 клубный дом «ВЭЛКО» – это 17 этажей, 154 квартиры с авторским дизайном, современной бытовой техникой и стильной мебелью, тренажёрным залом, релакс-зоной с сауной и подземным паркингом. Это – новый формат цивилизованного арендного жилья. Мэр Иркутска Руслан Болотов заявил, что за этим форматом будущее. Управляющий Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина уверена, что такие проекты могут способствовать трудовой миграции в России.

Этот проект – не простая сдача квартир в аренду, чего на рынке Иркутска достаточно много. Главное здесь – качественный сервис. По мнению Виктора Захарова, такие проекты делают Иркутск более инвестиционно привлекательным.

– Мир и экономика сейчас стремительно меняются, в наш регион приезжает много специалистов, которые участвуют в долгосрочных проектах по развитию Иркутской области. Очень много стало федеральных, транснациональных компаний, которые пользуются услугами менеджеров, не проживающих постоянно в городе, где они работают. Даже внутри одной компании есть менеджеры, которые растут, переезжают в филиалы, расположенные в других городах. Например, в Иркутске серьёзно развиваются нефтедобывающие и газодобывающие компании, которые привлекают специалистов со всей России и из зарубежных стран. И наш проект, в первую очередь, рассчитан на таких резидентов. Но не только. Есть и учёные, деятельность которых связана с Иркутской областью, есть люди, которые просто любят переезжать, менять города, есть иркутяне, уехавшие в Москву, но регулярно здесь бывающие, поскольку бизнес остался в нашем регионе. Есть даже студенты, родители которых не хотят, чтобы дети жили в общежитиях, или есть те иркутяне, которые делают ремонты в своих квартирах, домах, а на это время арендуют жилплощадь. И все они хотят жить в комфортных условиях. Мы им эти условия гарантированно предоставляем, – подчеркнул Виктор Захаров.

Сколько стоит аренда квартиры в «ВЭЛКО»? Что входит в стоимость аренды, и какие услуги можно получить дополнительно? Ответы на эти и другие вопросы можно прочитать в Газете Дело, а пока мы предлагаем посмотреть самые яркие моменты нашей экскурсии в клубный дом «ВЭЛКО».