Байкал стал одним из лучших мест страны для идеального отдыха на зимних каникулах у россиян

Во время новогодних каникул россияне чаще всего мечтают посетить Москву, Санкт-Петербург и Сочи. При этом поклонников зимнего Санкт-Петербурга больше среди женщин, а вот поехать в январе в Сочи чаще мечтают мужчины. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Провести январские каникулы дома, в своем городе, мечтают 43% россиян. Причем убежденные домоседы чаще встречаются среди мужчин: 48% против 39% среди женщин. Судя по комментариям, опрошенные хотят спокойно отдохнуть, побыть с семьей и заняться домашними делами.

На Байкал хотели бы на Новогодние праздники отправится 4% прошенных россиян:2% мужчин и 6% женщин.

Среди самых желанных мест для поездки на новогодние каникулы лидируют Москва и Санкт-Петербург. Погулять по заснеженным столицам хотели бы по 16% респондентов из числа мечтающих провести январский отдых вне дома. Очутиться в начале января в Сочи мечтают 10%, в Карелии и на Байкале – по 4%. По 2% голосов набрали Алтайский край, Великий Устюг, Домбай, Ставрополье, Казань, Калининград, Красноярск, Крым, а также Московская область, Новосибирск, Ярославль, Владимир и Владивосток. Еще 24% россиян хотели бы провести январские выходные в других местах: упоминались Анапа, Краснодар, Самара, Камчатка, Иваново, Суздаль и проч.

Среди представителей сильного пола чуть больше желающих увидеть зимний Сочи. Отдохнуть в январе в Санкт-Петербурге, на Байкале, в Карелии и Калининграде чаще хотят женщины.