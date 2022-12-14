ПЭК открыл первый филиал в Турции

С открытием нового филиала и по мере устойчивого роста числа заявок на доставку из Турции в Россию ПЭК рассчитывает увеличить грузооборот между двумя странами в десятки раз до конца 2023 года. Об этом SIA.RU рассказали в пресс-службе компании.

Два новых склада А+ компании расположены в Стамбуле. Первый склад – в районе Фатих, рядом с Хайдарпаша, одной из основных гаваней порта Стамбула. Вторая площадка находится в 5 км от международного аэропорта им. Ататюрка. Сроки консолидации отправлений максимально короткие – до 1 дня.

ПЭК готов предоставить услуги торгового агентирования в Турции.

Мультисервисный оператор будет консультировать бизнес по проведению внешнеторговых сделок, поможет в подборе поставщика по номенклатуре и техническому заданию.

До открытия собственного филиала ПЭК работал на турецком направлении более пяти лет. В январе-ноябре этого года категориями-лидерами по грузообороту компании в Турции стали автозапчасти, оборудование, одежда и обувь, товары народного потребления, продовольственные товары и с/х сырье.

До конца 2023 года ПЭК выстроит внутреннюю транспортную систему в Турции, за счет которой сроки доставки по всей территории страны сократятся на 10-30%. В планах открыть отделения в других турецких городах.

В 2022 году ПЭК запустил 88 новых филиалов в России и за рубежом. В 2023 году компания планирует продолжить экспансию в странах СНГ, Юго-Восточной Азии и ЕАЭС.