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Дети-сироты из Иркутской области, участвующие в СВО, получат выплату на покупку жилья

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Власти региона расширят условия, дающие право на социальную выплату на приобретение жилого помещения. Об этом сообщили в пресс-службы администрации Иркутской области.

– Работая над перечнем мер поддержки военнослужащих и их семей, мы приняли решение расширить условия, дающие право на социальную выплату на приобретение жилого помещения. Это позволит гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые стали участниками специальной военной операции, в первоочередном порядке получить выплату и купить жилье. Сегодня в очереди на получение жилья стоит 46 участников СВО, – сказал губернатор Игорь Кобзев.

Поправки вступят в силу по истечении десяти дней после официального опубликования.

В 2022 году социальную выплату на приобретение жилья получили 453 человека. Всего с 2020 года, когда была введена эта мера поддержки, выплату получили 736 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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