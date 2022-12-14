Куда полетят россияне в декабре и на новогодние праздники?

Сервис путешествий Туту и СберСтрахование выяснили, куда россияне запланировали больше всего перелётов в декабре и на новогодние праздники. Для этого они проанализировали авиабилеты, купленные на период с 1 декабря 2022 года по 10 января 2023 года.

Как показало исследование, 82% перелётов у самостоятельных путешественников будут внутрироссийскими. Средний чек туда и обратно внутри страны — 13 107 рублей. В фаворитах направление Москва — Сочи: это 4,1% от общего спроса, такой перелёт в среднем обойдётся в 11 799 рублей в обе стороны.

Москва является большим транспортным хабом для многих путешественников, поэтому направления из столицы являются наиболее восстребоваными. Так в десятку самых популярных маршрутов вошли Москва — Санкт-Петербург (3,7%, 5459 рублей в обе стороны), Москва — Минеральные Воды (2,9%, 11 432 рубля), Москва — Калининград (2,8%), Москва — Екатеринбург (2,3%), Москва — Махачкала (2,1%), Санкт-Петербург — Сочи (1,8%), Москва — Казань (1,7%), Москва — Самара (1,6%) и Москва — Уфа (1,6%).

У путешественников из Санкт-Петербурга, помимо Москвы и Сочи, популярны Самара, Калининград и Казань. У туристов из Москвы — Мурманск, Новосибирск, Челябинск, Красноярск, Оренбург, Омск и Волгоград.

Из заграничных направлений лидируют страны ближнего зарубежья — туда планируют отправиться 13% всех пассажиров. Среди самых популярных заграничных стран для перелётов Узбекистан (17%), Армения (15%), Таджикистан (14%), Кыргызстан (11%), Беларусь (5%) и Казахстан (4%).

В остальные государства собираются 5% путешественников. Среди заграничных направлений доля купленных билетов в Турцию составляет — 8%, ОАЭ — 2%, Таиланд — 1%. Далее по интересу путешественников расположились Грузия, Сербия, Германия, Италия, Египет, Индонезия, Испания, Великобритания и Греция.

В прошлом году ситуация была похожей: 85% туристов летели по России, 12% — в ближнее зарубежье, 3% — в другие страны.

По статистике СберСтрахования, почти половину всех полисов (49,5%) по программе страхования путешественников туристы оформляют для поездок по России. Однако в страховках, которые в 2022 году были куплены онлайн, 47% выбирали в качестве территории страхования «все страны мира, кроме США и РФ», 31% — Европу, 21% — Россию и страны СНГ, 1% — все страны мира.

Александр Абрамов, исполнительный директор СберСтрахования:

«При поездке в жаркие страны зимой высока вероятность заболеть из-за резкой смены климата. Да и в целом в холодный период организм более подвержен вирусным инфекциям и простудам. Именно с этой проблемой чаще всего обращались туристы по страховке — 53% заявлений. Другие распространённые причины — травмы (16%), нарушения функций кишечника (12%), COVID-19 (7%) и зубная боль (6%). 29% клиентов ограничились консультацией по телефону. Более половины заявлений (53%) поступило от туристов, которые путешествовали по России. К тому же зимой из-за плохой погоды чаще задерживаются или отменяются рейсы. Поэтому сейчас полис страхования путешественников особенно актуален. Если рейс задержат или отменят, компания моментально возместит ущерб, а если в путешествии понадобится медицинская помощь — оплатит лечение».

Вадим Кочергин, руководитель направления авиабилетов сервиса путешествий Туту:

«В период ажиотажного спроса, например, в новогодние праздники, нашим клиентам может помочь услуга бронирования авиабилетов. Например, вы ещё не определились с поездкой, но нашли недорогие и удобные билеты. Такие билеты раскупают в первую очередь и есть риск, что они закончатся. Для таких случаев у Туту есть услуга бронирования. Она стоит 199 рублей и позволяет забронировать место в самолёте, спокойно подумав и решив, полетите или нет».