«Открытие Инвестиции» запустили видеопроект «Инвест-Тур» об инвестициях и бизнесе российских компаний

Открытие Инвестиции» (входит в группу банка «Открытие») объявили о запуске нового масштабного видеопроекта «Инвест-Тур». Задача проекта — взглянуть на бизнес ведущих корпораций России с точки зрения рядового инвестора, оценить его результаты и помочь зрителям принять взвешенное решение о вложении в бумаги эмитента.

В рамках каждого выпуска ведущие проекта встречаются с эмитентом «на его территории» — посещают производственные площадки, задают острые вопросы менеджменту, анализируют бизнес-процессы компании и беспристрастно оценивают показатели ее работы.

В пилотном эпизоде проекта «Инвест-Тур» его ведущий — частный инвестор и предприниматель Артем Рошиор — посетил офис Московской биржи и побеседовал с представителями компании. Зрители выпуска узнают, как устроен бизнес Группы «Московская биржа», из чего складываются расходы и доходы биржи, почему ей так важно быть высокотехнологичной организацией, в чем особенности дивидендной политики, какие финансовые инструменты развивает биржа, с какими нестандартными ситуациями сталкивается ведущая финансовая торговая площадка страны и как с ними справляется. В ходе доверительного диалога представители биржи делятся советами, рассказывают о стратегии площадки и затрагивают много других тем, интересных как опытным, так и начинающим инвесторам.

Премьера первой серии «Инвест-Тур» состоялась 7 декабря 2022 года на ведущих видеосервисах — Youtube , RUTUBE , VK , а также на официальных ресурсах «Открытие Инвестиции» и Московской биржи. Следующий выпуск, посвященный одной из крупнейших российских промышленных корпораций, запланирован на начало 2023 года.

В планах создателей проекта — рассказать о бизнесе ведущих публичных компаний из каждого сектора экономики. Ведущие побывают в цехах и на строительных площадках, познакомят зрителей с производственными процессами и оценят инвестиционные перспективы компаний.

«За сухими цифрами отчетности порой сложно понять, чем же на самом деле живет компания, что означают для ее бизнеса те или иные показатели, какие насущные задачи она решает. В нашем проекте мы встречаемся с эмитентами в неформальной атмосфере и находим общий язык в открытом диалоге. Такой подход важен как для опытных, так и для начинающих инвесторов — знакомство с рабочим процессом и бизнесом позволяет дополнить представление о компании, а значит, принять правильное инвестиционное решение», — говорит Павел Смольников, начальник центра цифрового обучения «Открытие Инвестиции».

«Я рад, что участником пилотного выпуска стала именно Московская биржа. Это большая честь, но в то же время и логичный ход, ведь Московская биржа – центральное звено финансовой инфраструктуры и фондового рынка страны. Мне очень понравилась идея совместить аналитику и кинематограф – такие, казалось бы, разные сущности, которые удалось изящно подружить. Коллеги из «Открытия Инвестиций» фактически придумали новый жанр в раскрытии информации, что особенно важно в свете ограничений, введённых в 2022 году. Замечательно, что появился ещё один способ сделать компании ближе к инвесторам, дать возможность заглянуть внутрь бизнеса и почувствовать корпоративную кухню. Формат получился стильный и современный. Мы с коллегами с нетерпением ждем следующих выпусков – самим интересно узнать, как выглядят наши эмитенты изнутри» – прокомментировал Антон Терентьев, директор по связям с инвесторами Московской биржи.